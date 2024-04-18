Калужская область выиграла чемпионат ЦФО по гиревому спорту

В соревнованиях в Рыбинске Ярославской области участвовали 150 спортсменов из 13 регионов.

Команда нашей области, в составе которой были представители школы олимпийского резерва «Маршал» (Жуков) и спортшколы «Старт» (Калуга), стала первой в общекомандном зачете.

Александра Барбакова и Ирина Мартынова выиграли по две золотые медали в рывке и толчке ДЦ.

Также первые места у Милены Трофимовой, Леонида Чиркова, Владимира Гурова, Натальи Барбаковой и женской команды в составе – Анны Побережной, Милены Трофимовой, Александры Барбаковой и Ирины Мартыновой.

«Серебро» на счету Максима Острикова (толчок ДЦ и двоеборье), Елизаветы Билибиной, Артема Васина, Павла Кадыкова, Мовсара Сулейманова, а также Натальи Барбаковой и Ульяны Борисовой в жонглировании парном разряде.

Бронзовые медали у Анны Побережной, Артема Васина и Леонида Чиркова, сообщили в министерстве спорта.