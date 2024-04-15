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Полиатлонисты из Калуги заняли призовые места на чемпионате и первенстве мира

Софья Фирсова, Фото: Министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 15.04.2024 15:50 0 220
Полиатлонисты из Калуги заняли призовые места на чемпионате и первенстве мира

В воскресенье, 14 апреля, в Могилеве завершились чемпионат и первенство мира по полиатлону. 160 сильнейших спортсменов из России, Беларуси и Казахстана показывали свои силы в дисциплине 4-борье с бегом. О высоких результатах калужских спортсменов проинформировали в минспорта Калужской области.

Вероника Матвейченко стала чемпионкой мира. Среди спортсменов от 21 года до 23 лет в первенстве победу одержала Дарья Кочегарова.

Второе место на чемпионате завоевал Дмитрий Юдин.

Еще один калужанин Илья Пронин стал бронзовым призером первенства среди юниоров от 21 года до 23 лет. 

Софья Фирсова, Фото: Министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 15.04.2024 15:50 0 220
Тэги: калужская область
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