Полиатлонисты из Калуги заняли призовые места на чемпионате и первенстве мира

В воскресенье, 14 апреля, в Могилеве завершились чемпионат и первенство мира по полиатлону. 160 сильнейших спортсменов из России, Беларуси и Казахстана показывали свои силы в дисциплине 4-борье с бегом. О высоких результатах калужских спортсменов проинформировали в минспорта Калужской области.

Вероника Матвейченко стала чемпионкой мира. Среди спортсменов от 21 года до 23 лет в первенстве победу одержала Дарья Кочегарова.

Второе место на чемпионате завоевал Дмитрий Юдин.

Еще один калужанин Илья Пронин стал бронзовым призером первенства среди юниоров от 21 года до 23 лет.