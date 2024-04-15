В Калуге до конца года построят теннисные корты в сквере Волкова

Работы там должны начаться в ближайший месяц, сообщил в понедельник, 15 апреля, городской голова Дмитрий Денисов.

Оплатит строительство одна из частных калужских компаний.

Будет ли свободным доступ на корты для всех желающих, пока не уточняется.

Ранее, напомним, футбольное поле в сквере обнесли забором. Чтобы поиграть там с мячом, нужно заранее записываться.