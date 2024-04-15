В Калуге рассказали, как поиграть в футбол в сквере Волкова

На прошлой неделе мы рассказывали о жалобах жителей Калуги на то, что в сквере Волкова закрыли доступ к футбольному полю.

Утром в понедельник, 15 апреля, эту ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов.

- Желающие побегать на стадионе могут свободно заниматься с 7 утра до 10 вечера. В позднее время будет работать освещение, - заявил чиновник. - Любителям футбола нужно заранее позвонить в спортшколу «Торпедо» – уточнить время, когда поле будет свободно и оставить заявку по телефону 56-78-00. Рядом находится футбольное поле поменьше, вход на него открыт всегда.