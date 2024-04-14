Юные калужане заняли призовые места в первенстве России по шашкам

В Самаре среди 350 шашистов со всей страны определили призеров в молниеносной игре. Об успехах калужан сообщили в одной из спортивных школ областного центра.

Калужанка Диана Рабаджи заняла третье место в девичьем турнире до 14 лет, а Иван Левин стал третьим среди мальчиков до 9 лет.

Артем Бизюлев финишировал 10-м (до 11 лет), Илья Жиров - 17-м (до 9 лет), а Анастасия Обливанцева - 22-й (до 14 лет).