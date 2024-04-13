Калужан позвали на космический марафон

«Калужский Космический марафон» состоится 30, 31 августа.

Он пройдет уже в пятый раз.

Об этом сообщили в группе ПроСпорт 40.

До масштабного спортивного события ещё 4 месяца, а регистрация на марафон уже началась.

30 августа пройдут детские забеги, а также Забег безграничных возможностей. 31 августа состоятся забеги на дистанции 5, 10, 21,1 километр и корпоративная эстафета.

Последний день регистрации – 11 августа.