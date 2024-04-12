Юный калужанин стал бронзовым призером первенства России по шахматам

Соревнования по быстрым шахматам недавно состоялись в Екатеринбурге. В них участвовало более 700 спортсменов.

Турнир прошел среди возрастных категорий до 11, 13, 15, 17, 19 лет и до 21 года.

Среди мальчиков до 13 лет Артур Авагян из Калуги занял третье место, сообщили в министерстве спорта Калужской области.