Калужские кикбоксеры выиграли чемпионат ЦФО

«Бронзы» на счету Ксении и Софьи Кононенко, Константина Костецкого, Карена Арутюняна, Даниила Евдокимова и Валерии Синицы, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

Соревнования в подмосковном Одинцово собрали более 450 представителей из 13 регионов.

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