На старт XI Югорского лыжного марафона вышло рекордное число участников

Соревнования прошли в Ханты-Мансийске. Число участников и зрителей превысило рекордную цифру прошлого года. На дистанции в 50, 25 и 5 километров заявились 3724 участника. По итогам двух дней марафона разыгран общий призовой фонд 2,3 миллиона рублей, который предоставил партнер турнира - Группа ВТБ.
- Югорский лыжный марафон в одиннадцатый раз объединил в Ханты-Мансийске олимпийских чемпионов и любителей, лыжников со стажем в 60 лет и тех, кто только в этом году встал на лыжи, - рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО – Югре Виталий Мосунов. - Мы увидели, как выросли многие семьи, спортивные команды и корпоративные сборные, приезжающие к нам из года в год; какие эмоции испытывали участники, соревнуясь с самими собой и достигая поставленных целей. Такое яркое завершение сезона будет греть воспоминаниями до следующих стартов. Возможно, на Югорском лыжном марафоне получили вдохновение будущие атлеты, которые представят нашу страну через несколько лет на самом высоком спортивном уровне.
Победителем гонки на 50 километров свободным стилем стал 29-тилетний Андрей Алипкин. У женщин «золото» выиграла Кристина Резцова.
В марафоне классическим стилем победил Станислав Волженцев. У женщин этот вид программы выиграла Лилия Васильева.
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