Калужский горнолыжник выиграл бронзу чемпионата России

Соревнования прошли в Ленинградской области.

В параллельном слаломе калужанин Александр Андриенко стал третьим.

Также в десятку сильнейших попал еще один спортсмен из Калуги Дмитрий Чудный.

У женщин Ксения Милюкова заняла 10 место, а Юлия Шарикова – 18, сообщили в министерстве спорта региона.