Калужский губернатор сдаст нормы ГТО

Владислав Шапша заявил об этом в понедельник, 8 апреля.

Три года назад он уже получил значок, однако за это время перешел в другую возрастную категорию.

- Всех коллег тоже призываю это сделать, - заявил глава региона.

Шапша отметил, что в Калужской области 20% жителей уже сдали нормы ГТО. У 131 тысячи человек есть значки отличия золотого, серебряного или бронзового достоинства.

- Создаем специальные площадки для подготовки и сдачи нормативов, чтобы жители могли попробовать свои силы, - прокомментировал губернатор. - Они есть сейчас в каждом районе. Эта спортивная база дает больше возможностей, стимулирует людей заниматься физкультурой. Ведь получить знак ГТО – не самоцель. Важно, чтобы активный образ жизни становился для людей потребностью.