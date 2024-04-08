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Калужский губернатор сдаст нормы ГТО

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2024 15:23 0 88
Калужский губернатор сдаст нормы ГТО

Владислав Шапша заявил об этом в понедельник, 8 апреля.

Три года назад он уже получил значок, однако за это время перешел в другую возрастную категорию.

- Всех коллег тоже призываю это сделать, - заявил глава региона.

Шапша отметил, что в Калужской области 20% жителей уже сдали нормы ГТО. У 131 тысячи человек есть значки отличия золотого, серебряного или бронзового достоинства. 

- Создаем специальные площадки для подготовки и сдачи нормативов, чтобы жители могли попробовать свои силы, - прокомментировал губернатор. - Они есть сейчас в каждом районе. Эта спортивная база дает больше возможностей, стимулирует людей заниматься физкультурой. Ведь получить знак ГТО – не самоцель. Важно, чтобы активный образ жизни становился для людей потребностью.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2024 15:23 0 88
Тэги: калужская область губернатор
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