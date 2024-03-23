Матч футбольной «Калуги» отменили в последний момент

Игра со «Спартаком» из Костромы должна была начаться в 14:00, однако за полтора часа до стартового свистка стало известно о переносе. Утром сообщалось, что матч все-таки состоится, но без зрителей.

- Все соревнования РФС в рамках этих выходных и соответствующего тура переносятся на резервные даты, - заявили в ФК «Калуга». - Новая дата проведения матча будет объявлена позже.

Это связано с терактом в «Крокус Сити Холле». По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека.