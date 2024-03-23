Футболисты «Калуги» сыграют домашний матч без зрителей

Игра против «Спартака» из Костромы пройдет 23 марта.

- Просим отнестись жителей с пониманием, - говорится в заявлении министерства спорта Калужской области. - Приносим свои соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта погибли более 60 человек.