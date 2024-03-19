Армрестлер из Калуги стал серебряным призером первенства страны

В Орле состоялось первенство России по армрестлингу. В соревнованиях за победу боролись 850 спортсменов из 50 регионов. Об успехе представителя Калужской области рассказали в региональном минспорта во вторник, 19 марта.

Спортсмены соревновались в борьбе на правой и левой руках в четырех возрастных категориях.

Гамат Танделов выступал в возрастной категории от 19 до 23 лет в весовой категории 80 килограммов. Он завоевал второе место в борьбе на левой руке.

Еще один спортсмен из Калужской области Сергей Саматов занял шестое место среди юниоров 16-18 лет в весовой категории 65 килограммов.