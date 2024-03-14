Площадку для волейбола построят в Думиничском районе

Министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин рассказал, какие работы запланированы там в нынешнем году.

Спортивная площадка в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» появится в Новослободске. А в Думиничах начнут благоустройство сквера у Вечного огня.

В пяти многоквартирных домах начался капитальный ремонт.

Кроме того, планируется по программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» заменить 815 метров тепловых сетей.