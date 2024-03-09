ФК «Калуга» проиграл курскому «Авангарду»

В субботу, 9 марта, калужские футболисты провели домашний матч в Подольске.

Команды вышли на поле вместе с юными футболистками подольской команды «Витязь» и вручили им цветы.

В первом тайме обе команды не отличились опасными моментами. Гости создали несколько в самом начале игры, но не реализовали их.

Во втором тайме калужане совсем сдали позиции, несмотря на активную поддержку стадиона и несколько замен.

Поддержать калужан приехало порядка 60 человек. На 64 минуте футболист «Авангарда» забил в ворота «Калуги». До конца игры калужанам не удалось сравнять счет.

Трогательное фото с травмированным капитаном «Калуги» Николаем Сухановым в перерыве.

Болельщики отметили, что наши футболисты будто потеряли мотивацию. Может быть причиной стало отсутствие капитана Николая Суханова, который получил травму. Он приехал на игру поддержать свою команду, но до конца сезона, вероятно, калужане не увидят своего любимца.

Юные спортсменки получили по букету тюльпанов.

Несмотря на потерю трех очков, калужские фанаты до конца игры продолжали поддерживать свою команду.

Тренер «Калуги» Михаил Белов на послематчевой пресс-конференции на вопрос, что не получилось в этой игре огорченно ответил: «Забить».

- Уровень наших игроков вполне соответствует этой зоне. Сегодня соперник был более настырным и удачливым в атаке, - отметил Белов.

Следующая игра «Калуги» пройдет на выезде в Иваново с местным «Текстильшиком». Сейчас на счету калужан 1 очко, команда занимает 10 место в турнирной таблице.