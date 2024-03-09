Калужские ветераны одолели на льду Дворца спорта «Центральный» команду космонавтов

В честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина в субботу 9 марта в Калуге прошел товарищеский матч по хоккею между сборной ветеранов спорта Калужской области и командой «Наши» Звёздного городка.

Первым капитаном команды «Наши» был Юрий Гагарин. Потом команда распалась, но через несколько десятилетий в 2014 году возродилась.

На матче болел за хоккей губернатор Калужской области.

- С первых минут развернулась динамичная яркая борьба, поделился впечатлениями от игры Владислав Шапша. - Шли шайба в шайбу. По итогам основного времени ничья – 7:7. Все решила серия буллитов – победила сборная Калужской области. Но это тот случай, когда все равно победили бы наши.

По буллитам со счётом 2 : 1 победу одержала сборная Калужской области.