Футбольная «Калуга» сыграет первый домашний матч в Подольске

В субботу, 9 марта, наша команда встретится там с «Авангардом» из Курска.

В родном городе калужане не смогут сыграть из-за отсутствия подходящего поля в такую зимнюю погоду.

Игра в Подольске на стадионе «Труд» начнется в 16:00.

Напомним, в матче первого тура подгруппы «Серебро» дивизиона «А» второй лиги калужские футболисты сыграли на выезде в челябинском Миассе с «Торпедо». Игра закончилась со счетом 1:1.