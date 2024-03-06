В Калужской области впервые пройдет чемпионат России по пауэрлифтингу

Соревнования состоятся с 6 по 9 марта в Обнинске в спортивной школе олимпийского резерва «Олимп».

Туда приедет около 130 лучших спортсменов из 36 регионов. Они будут соревноваться в классическом троеборье: приседание со штангой, жим лежа и становая тяга.

Калужскую область представят чемпионка мира, Европы и России, неоднократная рекордсменка мира Дарья Ефимцева и победитель первенства мира среди юниоров до 23 лет, рекордсмен России Илья Маричев.

Начало соревнований во все три дня – в 11:00, рассказали в министерстве спорта. Торжественное открытие в среду - в 15:00.