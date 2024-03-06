Калужане стали чаще заниматься спортом

Такая тенденция наблюдается по всей России, следует из результатов опроса социологического агентства «Вебер».

44% опрошенных людей старше 18 лет занимаются спортом хотя бы раз в неделю. Для 53% из них поддержание физического здоровья – это главная мотивация.

При этом 52% жителей России оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное.

По информации начальника управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Калуги Игоря Матвеенко, в областном центре 190 тысяч жителей занимаются спортом и физкультурой. Чаще всего это футбол, бег, лыжи, северная ходьба.

Матвеенко также подчеркнул, что люди стали пристальней следить за своим здоровьем.