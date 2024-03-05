Калужане выиграли девять медалей первенства России по универсальному бою

В городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики соревновались спортсмены в возрасте от 16 до 20 лет. На турнир приехали 600 человек из 45 регионов, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

«Серебро» завоевал калужанин Максим Коняйчев. Также он стал бронзовым призером в дисциплине «лайт».

Еще шесть бронзовых медалей выиграли Иван Филимонов, Егор Константинов, Александр Стреке, Полина Кудряшова и Анна Вострецова.