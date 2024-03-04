Губернатор поздравил калужских горнолыжников

Наши спортсмены участвуют в чемпионате и первенстве России на Камчатке. Калужскую область представляют спортсмены СШОР «Орленок», сообщил в понедельник Владислав Шапша .

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