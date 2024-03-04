Спортшкола «Вымпел» отметила 30-летний юбилей

Основанная в марте 1994 года спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» подготовила множество спортсменов, победителей и призёров российских и международных соревнований, кандидатов и мастеров спорта.
Поздравил тренеров и воспитанников Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:
- В непростом 1994 году руководители города проявили мудрость и дальновидность, создав замечательную спортивную школу, давшую путёвку в жизнь многим выдающимся спортсменам. Гордое звание «Школа олимпийского резерва» нелегко завоевать и ещё сложнее удержать. Сегодня в «Вымпеле» культивируется множество видов спорта, растут новые чемпионы, которые прославят родной город своими победами. У молодых калужан есть отличные возможности для занятий спортом, развития своих талантов и способностей. Всё это заслуга коллектива школы. Благодарю вас, дорогие друзья, за плодотворный труд и желаю новых успехов!
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