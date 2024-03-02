Футбольная «Калуга» сыграла вничью с «Торпедо Миасс» в первом туре

В матче первого тура подгруппы «Серебро» дивизиона «А» второй лиги калужские футболисты сыграли на выездном матче в челябинском Миассе с «Торпедо». Игра закончилась со счетом 1:1.
В первом тайме калужане забрали себе инициативу, было создано много моментов, но реализация подводила. На 44 минуте футболист ФК «Калуга» Даниил Князев дальним ударом забил гол в раздевалку хозяевам поля.
Во втором тайме калужане ушли в оборону и отдали инициативу местной команде, которая отличилась довольно грубой игрой, что показал момент с Тимуром Абдрашитовым. Калужский футболист достаточно долго пролежал на газоне, а защитнику «Торпедо» Дмитрию Кузьмину показали желтую карточку.
На 82 минуте Денис Замятин забил в ворота «Калуги» и сравнял счет. Он отличился с близкого расстояния.
Отметим, что калужские футболисты вышли на поле в новой форме. Также на поле болельщики увидели в основном составе нового игрока «Калуги» Дмитрия Захарова.
«Калугу» приехали поддержать шесть человек. Болельщики команды соперника отметили уровень игры наших футболистов и поблагодарили за интересный футбол.
Во втором туре «Калуга» встретится с «Авангардом» из Курска на домашний игре, которая пройдет в Подольске. Игра состоится на стадионе «Труд» 9 марта в 16:00.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.