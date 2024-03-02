Футбольная «Калуга» сыграла вничью с «Торпедо Миасс» в первом туре

В матче первого тура подгруппы «Серебро» дивизиона «А» второй лиги калужские футболисты сыграли на выездном матче в челябинском Миассе с «Торпедо». Игра закончилась со счетом 1:1.

В первом тайме калужане забрали себе инициативу, было создано много моментов, но реализация подводила. На 44 минуте футболист ФК «Калуга» Даниил Князев дальним ударом забил гол в раздевалку хозяевам поля.

Во втором тайме калужане ушли в оборону и отдали инициативу местной команде, которая отличилась довольно грубой игрой, что показал момент с Тимуром Абдрашитовым. Калужский футболист достаточно долго пролежал на газоне, а защитнику «Торпедо» Дмитрию Кузьмину показали желтую карточку.

На 82 минуте Денис Замятин забил в ворота «Калуги» и сравнял счет. Он отличился с близкого расстояния.

Отметим, что калужские футболисты вышли на поле в новой форме. Также на поле болельщики увидели в основном составе нового игрока «Калуги» Дмитрия Захарова.

«Калугу» приехали поддержать шесть человек. Болельщики команды соперника отметили уровень игры наших футболистов и поблагодарили за интересный футбол.

Во втором туре «Калуга» встретится с «Авангардом» из Курска на домашний игре, которая пройдет в Подольске. Игра состоится на стадионе «Труд» 9 марта в 16:00.