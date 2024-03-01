Хоккеисты «Калуги» выиграли на выезде у конкурента

В турнирной таблице «Калуга» идет на четвертом месте, преследуя как раз воронежцев, которые пока занимают третью строку.

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