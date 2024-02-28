В Калуге состоятся соревнования по плаванию среди людей с ограниченными возможностями

Турнир пройдет в воскресенье, 3 марта, в спортивной школе олимпийского резерва «Труд».

Спортсмены будут выявлять сильнейших в Калужской области в 25-метровом бассейне, сообщили в региональном правительстве.

Открытие - в 11:30, начало заплывов - в 11:45.

Такие старты проводятся уже более семи лет. В них участвуют спортсмены с инвалидностью всех категорий.