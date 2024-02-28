В Перемышле завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Там появятся универсальный игровой, борцовский и тренажерный залы.

Рядом со зданием обустроят две парковки.

Отапливать комплекс будет собственная котельная, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Планируется, что в Перемышле будут проводить занятия по единоборствам, пауэрлифтингу и бадминтону. Также предусмотрены группы здоровья, в том числе для пенсионеров.