Калужские хоккеисты проиграли лидеру турнирной таблицы ХК «Атлант»

В рамках первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет (2006 года рождения) ХК «Калуга» принимал ХК «Атлант». Хоккеисты из Мытищ являются лидером турнирной таблицы в группе «А». О результатах игры сообщили в региональном минспорта.

Болельщики увидели на льду настоящую борьбу. В первом периоде гости забросили в наши ворота три шайбы, а на счету «Калуги» была всего одна. Второй период также заставил трибуны понервничать, калужские хоккеисты отыграли еще одну шайбу. «Атлант» отказался уступать хозяевам льда и период завершился со счетом 3:5.

В третьем периоде гости забросили в ворота «Калуги» еще две шайбы.

Игра закончилась со счетом 3:7 в пользу ХК «Атлант».