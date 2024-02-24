В Калуге за день пройдут три хоккейных матча

В воскресенье, 25 февраля, на ледовой арене Дворца спорта «Центральный» пройдут сразу три хоккейных матча, сообщает региональное минспорта.

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