Чемпионат по лыжным гонкам пройдет в Калуге

В субботу, 24 февраля, в Калуге произойдет историческое событие – чемпионат Калужской области по лыжным гонкам, сообщает региональное минспорта.

Для женщин маршрут составит 30 км, для мужчин – 50 км.

Последний раз такие соревнованип проводили 32 года назад в спортивной школе олимпийского резерва «Орленок»! Теперь на историческом месте организовали трассу, способную принять соревнования различного уровня.

Лыжная гонка посвящается всем защитникам Отечества.

Ожидается около 100 участников.

10:00 женский масстарт

12:30 мужской масстарт.

Приходите посмотреть на зрелищные соревнования!