Хоккеисты «Калуги» сыграют с самым сильным соперником

В воскресенье, во Дворце спорта «Центральный» пройдет матч первенства ЦФО среди юниоров до 18 лет.

Соперником калужан будет «Атлант» из Мытищ.

Изначально игру собирались начать в 13:30, однако в четверг стало известно о переносе на 13:00.

Команда из Мытищ занимает первое место в турнирной таблице, «Калуга» пока идет четвертой.