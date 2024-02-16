В Калуге пройдет первенство России по гребному спорту

Соревнования стартуют 17 февраля во Дворце спорта «Центральный». Лучших определят среди юношей и девушек до 17 лет и до 19 лет в дисциплине гребля-индор.

Гребцы будут состязаться на специальных тренажерах - концептах.

В Калугу приедет около 250 спортсменов из 20 регионов. Калужскую область представят 24 воспитанника спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова.

Открытие соревнований 17 февраля – в 9:00, рассказали в правительстве региона.