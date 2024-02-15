Хоккеисты «Калуги» проиграли в Воронеже

Днем в четверг, 15 февраля, в Воронеже прошла игра очередного тура первенства Центрального Федерального округа по хоккею среди юниоров до 18 лет.

«Калуга» играла с местным «Бураном».

В упорной борьбе наша команда уступила со счетом 2:4.