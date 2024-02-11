В Калуге на «Лыжню России» вышло 3600 участников

В субботу, 10 февраля, в пригороде Калуги прошла традиционная лыжная гонка среди спортсменов и любителей.

Стартовали лыжники с территории конноспортивной школы. Трёхкилометровый участок пробежали все, вышедшие на старт. В забеге участвовали и стар и млад, как отметил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

В церемонии открытия приняли участие призёры и участники Олимпийских игр Олеся Зыкина и Валерий Кобелев.

Проигравших не было, все участники получили памятные призы и подарки, а спортсмены, пришедшие первыми, а так же самые юные и самые пожилые участники «Лыжни России-2024» были вручены специальные награды.