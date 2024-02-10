В Калуге стартовал чемпионат России по бильярду

Первый символический удар нанес 96-летний Николай Алмазов.

Во Дворце спорта уже четвертый раз соревнуются в комбинированный пирамиде. В этом году в Калугу приехали 100 спортсменов.

В церемонии открытия принял участие губернатор Владислав Шапша.

- Бильярд популярен у нас в стране, им увлекаются люди разных возрастов, - прокомментировал он. - Это красивый вид спорта. В нашей области им постоянно занимаются более 1500 человек.

По словам губернатора, в Калуге может появиться бильярдно-шахматный центр.