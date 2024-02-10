В Калуге пройдет «Лыжня России»

В прошлом году в «Лыжне России» поучаствовали 3500 жителей Калужской области.

В 11:00 начнется развлекательная программа, а общий старт намечен на 12:00.

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