Хоккеисты «Калуги» одержали очередную победу

Игра против команды из города Судогда Владимирской области прошла 8 февраля на льду спортшколы «Космос».

Калужане выиграли первый период со счетом 3:1. Два следующих игровых отрезка завершились со счетом 1:1. Общий счет – 5:3 в пользу «Калуги».

Следующий матч хоккеисты проведут в Воронеже с местным «Бураном». В турнирной таблице «Калуга» по-прежнему занимает четвертое место.