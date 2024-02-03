ФК «Калуга» подписал контракт с новым футболистом

Бывший футболист «Луки-Энергия» Дмитрий Захаров будет выступать за «Калугу».

23-летний спортсмен родился в Калининграде. Ранее он выступал за «Динамо Брянск», «Балтику», «Знамя Труда», «Кубань Холдинг», а также «Луки-Энергия».

В прошлом сезоне Дмитрий играл в ФК «Луки-Энергия». В чемпионате он принял участие в 17 матчах, забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

Также футболист провел 18 матчей в составе «Балтики» и забил один гол в ФНЛ.