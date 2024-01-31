Калужские хоккеисты выиграли в Липецке

Утром в среду, 31 января, хоккейный клуб «Калуга» провел очередной матч первенства ЦФО среди юниоров.

В Липецке наша команда играла с одноименной местной командой.

В упорной борьбе калужане смогли победить – 7:6.

В турнирной таблице «Калуга» в дебютном для себя сезоне держится среди лидеров. На данный момент – на четвертом месте.