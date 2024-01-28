В Калуге проходят соревнования по полиатлону

С пятницы, 26 января, в нашем городе проходият I этап Кубка России и чемпионат и первенство ЦФО по полиатлону, об этом сообщаем Минспорта.

Основной площадкой стала спортивная школа «Многоборец».

Там собрались около 170 спортсменов из 8 регионов страны.

Калужан представляют спортсмены СШ «Многоборец».

В пятницу участники соревновались в пулевой стрельбе и спринте. В субботу – в плавании, подтягивании и отжимании. Сегодня спортсмены пробегут на выносливость, затем победителей и призеров наградят.