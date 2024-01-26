Хоккеисты «Калуги» выиграли у «Брянска»

В турнирной таблице «Калуга» в дебютном для себя сезоне держится среди лидеров. На данный момент – на четвертом месте.

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