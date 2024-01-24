Хоккеисты «Калуги» сыграют с «Брянском»

В четверг, 25 января, на льду Дворца спорта пройдет очередной матч «Калуги» в рамках первенства Центрального федерального округа среди юниоров до 18 лет.

Наша команда сыграет с «Брянском». Начало – в 18:00.

Вход на трибуны бесплатный, но для этого в кассах нужно получить билет.