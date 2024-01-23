Реконструкция футбольного поля в Калуге завершится летом

В микрорайоне Малинники летом завершится реконструкция футбольного поля спортшколы «Торпедо».

На данный момент там уже завершили ремонт трибун, смонтировали мачты освещения и подготовили основание поля, рассказали 23 января в горуправе.

Искусственный газон смонтируют в теплое время года. Он уже передан Калуге Российским футбольным союзом.