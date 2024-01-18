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ХК «Калуга» проиграл гостям из Рязани в домашнем матче

Софья Фирсова, фото автора
Опубликовано: 18.01.2024 22:27 0 287
ХК «Калуга» проиграл гостям из Рязани в домашнем матче

В четверг, 18 января, калужские хоккеисты встретились с ХК «Рязань-ВДВ» на домашней игре в рамках первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет (2006 г.р.) группы «А».

Первый и второй периоды прошли в равной борьбе и закончились без заброшенных шайб. Обе команды активно атаковали ворота друг друга, что заставило фанатов изрядно понервничать. В начале второго периода гости открыли счет. Шайбу забросил Александр Матюхин, который играет под 71 номером. 

Калужане предпринимали попытки сравнять счет, но в итоге основное время закончилось со счетом 1:0 в пользу хоккеистов из Рязани.

Перед игрой на лед вышли маленькие спортсмены 2017-2018 года рождения из ХК «Космос». 

Изменились некоторые традиции. Сектор активно поддержки перед игрой попросили давать заряд для всех остальных болельщиков. 11 секторов повторили громогласное «Вперед, Калуга!» за 6 сектором и игра началась.

Также на табло теперь высвечиваются фамилии игроков и тренеров, которые болельщики скандируют за ведущим.

Однако многие фанаты остались недовольны организацией матча. Калужане просят вернуть песню «Трава у дома» и настроить звук.

Софья Фирсова, фото автора
Опубликовано: 18.01.2024 22:27 0 287
Тэги: спорт хоккей
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