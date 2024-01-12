ХК «Калуга» сыграет с гостями из Рязани

В четверг, 18 января, в калужском дворце спорта «Центральный» хоккейный клуб «Калуга» встретиться с ХК «Рязань».

Первый домашний матч этого года в рамках первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет (2006 года рождения).

Билеты выйдут в продажу с 13 января. В одни руки можно приобрести не более пяти билетов.

Сейчас калужская команда на третьем месте в турнирной таблице. 2024 год начался для ХК «Калуга» с победной игры в городе Боброве. Там они обыграли хозяев льда со счетом 3:0.