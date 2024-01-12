Калужскую область назвали бедным биатлонным регионом

В городе Чайковский Пермского края проходит чемпионат России по биатлону. Калужскую область на этих соревнованиях представляет всего один спортсмен – Дмитрий Уланов.

Накануне 22-летний мастер спорта из Калуги занял 31 место в квалификации суперспринта.

А 12 января в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» рассказали, что Калужская область – один из самых бедных биатлонных регионов страны. Дмитрий Уланов это подтвердил и признался, что помощи от министерства Калужской области практически не ощущает.

- Наш президент федерации ходил в министерство и спрашивал, что нам нужно сделать, чтобы спортсменам стало легче. Финансирование увеличили. Министр спорта сказал, что биатлон – не базовый вид спорта в Калужской области. Если вы хотите уходить в другой регион, мы вас не держим.

Видимо, спортсмены высокого класса, которые выступают не в народных якутских забавах типа перетягивания палки и других малоконкурентных видах спорта, в Калужской области не нужны.