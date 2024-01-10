Калужские хоккеисты одержали первую победу в 2024 году

В воронежском Боброве наша команда со счетом 3:0 обыграла местный клуб.

Хоккейный клуб «Калуга» в среду, 10 января, провел первый матч первенства ЦФО среди юниоров в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!