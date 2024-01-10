Калужские хоккеисты сыграют в Боброве

В воронежском Боброве наша команда встретится с местным клубом.

Хоккейный клуб «Калуга» 10 января проведет очередной матч в рамках первенства Центрального Федерального округа среди юниоров до 18 лет.

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