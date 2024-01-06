В субботу, 6 января, министр спорта региона Олег Сердюков рассказал, что в Калуге прошел шахматный фестиваль.

- Вчера в Дворце спорта "Центральный" провели шахматный фестиваль "Рождественский", - сказал министр. - Ему более 10 лет. Организатор - Калужская областная федерация шахмат.

С 2023 года он имеет статус областных соревнований.

На пьедестал почета поднялись участники из Калуги, Обнинска, Малоярославца, Балабанова, Козельска, Сосенского, Людинова, Юхнова.