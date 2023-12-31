В Калуге утром 1 января пройдет новогодний забег

Утром в понедельник, 1 января, в Калуге пройдет традиционный легкоатлетический забег.

Участники преодолеют 2024 метра по набережной Яченского водохранилища. Если кому-то будет этого мало, он сможет побежать вокруг водоема.

Регистрация начнется в 10:00, а старт намечен на 11:00. Участие будет бесплатным.